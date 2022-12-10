ضبط شخص بتهمة انتحال شخصية «سفير» للنصب على المواطنين في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، من ضبط شخص متهم بانتحال شخصية «سفير» للنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات، واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، وإيهامهم بأنه يعمل سفيرا ورئيس حملة وهمية.

القبض على المتهم

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن بني سويف، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة بني سويف، وبحوزته خاتم مقلد لشعار الجمهورية، وعدد من شهادات التقدير خالية البيانات، ومنسوب صدورها للحملة الوهمية المُشار إليها وشهادات بروتوكول تعاون ممهورة بخاتم مقلد لشعار الجمهورية، وشهادات تقدير وكارنيهات منسوب صدورهم للعديد من الجهات بالدولة، وعدد من الكارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص والأرقام القومية الخاصة بهم، وصور شخصية منسوب صدورهم لذات الحملة، وكذلك هاتف محمول.

وبفحص الهاتف فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل على تطبيق «واتس آب» تؤكد ممارسة نشاطه الإجرامي، ورسائل نصية تفيد تحويل مبالغ مالية له من العديد من الأشخاص على إحدى المحافظ الإلكترونية.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وحيازته للمضبوطات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.