«الداخلية»: ضبط 173 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (173 قطعة سلاح ناري بحوزة 143متهم).. وذلك على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(21) بندقية خرطوش.

(13) طبنجة.

(123) فرد محلي.

(276) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(226) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86549) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالي:

(341) حكم جناية.

(26288) حكم حبس جزئي.

(4403) حكم حبس مستأنف.

(43320) حكم غرامة.

(12197) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (362) قضية مواد مخدرة .. بإجمالي 399 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (121,795 كيلوجراما).

كمية من مخدر البانجو وزنت (165,020 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,883 كيلوجراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,260 كيلوجراما).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,175 كيلوجراما).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,640 كيلوجراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (998 جراما).

كمية من مخدر البودر وزنت (305 جرامات).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (745 جراما).

عدد (22609) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابي، ضبط (6) متهمين ، ارتكبوا (4) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (28) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22236) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.