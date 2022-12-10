ضبط 12 ألفا و600 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة المحافظات من ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، في حملات في عدد من المحافظات، وذلك خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 2161 قضية متنوعة، منها 12603 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و463 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

ضبط مخالفات في المجتمعات الجديدة

كما أسفرت الجهود عن ضبط 191 قضية متنوعة بالمجتمعات الجديدة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبان ومحلات بدون ترخيص، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.