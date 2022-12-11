حظك اليوم برج الحمل الأحد 11-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كثر من مواليد برج الحمل الذي يتسم بالواقعية حتى أنهم تركوا أثر كبير في بيئتهم ومجالهم، ومن بينهم، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، ياسر جلال، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر ريحانة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.

ووفق عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فإنه إذا ركزنا أكثر على صفات سيدة برج الحمل، فنجدها تملك شخصية قوية للغاية كما أنها تعشق استقلاليتها، فهي دائمًا عاملة وطموح، قادرة على تحدي المشكلات والصعاب التي تواجهها، وتمتلك مواهب تجعلها قادرة على أن تكون ذات شعبية بين أصدقائها.

وتنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحمل، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، القمر يتنافر مع بلوتو.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لاتنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.