حظك اليوم برج الحمل السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مولود برج الحمل من 21 مارس حتى 20 أبريل، ويتمتع بقدرات خاصة تجعله الأفضل في كل شيء، كما أنه طيب القلب ولا يستطيع أن يكره غيره بدرجة كبيرة مهما تعرض لأذى بسببه.

مواصفات برج الحمل

كما أنه يتسم بالحنان المطلق وسعة الصدر في كل شيء، وهو مخلص في كل مجالات حياته كما أنه متفاني من أجل الآخرين، وبعيد عن الأنانية وحب الذات وتفضيل نفسه عن الآخرين.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. لا تدع الذكريات الحزينة تضغط على أعصابك حتى تتمكن من الوصول لأقصى درجات السعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر اليوم معاكسًا وقد يصيبك بالضجر، فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة في حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.