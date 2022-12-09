حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، لا يعرف الخوف فهو لديه قوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات، كما أنه يتمتع بالكفاءة العالية في حياته وعمله حتى يحقق النجاح في حياته العملية ويصل لما يريد.

مواصفات برج الحمل

ويحب بمولود برج الحمل التجارب الجديدة فهو متحمس لكل شيء، حتى علاقته مع الغير، كما أنه واثق في نفسه يدرجة كبيرة تجعله محط أنظار الجميع أغلب الوقت كما أن أبرز صفاته الحزم الشديد والقدرة على السيطرة على الأمور.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

عطارد والقمر معاكسان.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي، حتى تحقق النجاحات التي ترغب في تحقيقها بدرجة كبيرة

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع البعض، عليك أن تتجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.