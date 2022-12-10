رئيس الوزراء يواصل متابعة مشروعات التطوير العمراني القائم بالسويس

واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعة مشروعات التطوير العمراني القائم بمحافظة السويس، إذ تفقد ومرافقوه منطقة مساكن اللوكس والغريب، بحي السويس.

واستمع مدبولي، إلى شرح من العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، الذي أشار إلى أن المشروع يضم 57 عمارة سكنية؛ إذ شملت أعمال التطوير دهان الواجهات، وتغيير وسائل الصرف الصحي، وتغيير مواسير المياه، وتركيب صرف المطر، وتركيب صرف التكييفات، وأرصفة الإنترلوك، ورصف بعض المحاور القديمة.

رئيس الوزراء يستمع للأهالي

وحرص رئيس الوزراء على الاستماع إلى السكان القاطنين في المنطقة؛ للتعرف على رأيهم في أعمال التطوير، وما ينقصهم، وكيف ساهم التطوير في تغيير حياتهم، حيث أشاد عدد من الأهالي بأعمال التطوير، مثمنين الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين حياتهم.

من جهته، أكّد رئيس الوزراء أنَّ القادم سيكون أفضل فيما يخص التطوير والتحديث، وطلب منهم الحفاظ على ما تم تنفيذه وما تحقق من تطوير، ليظل دائماً مظهراً حضارياً مميزاً.