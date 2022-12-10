مصرع طفلة سقطت في حفرة صرف صحي بأسيوط.. «كانت راكبة موتوسيكل»

لقيت طفلة في عامها السابع، مصرعها بعدما سقطت في حفرة صرف صحي اثناء استقلالها دراجة نارية مع شقيقها بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوصول طفلة للمستشفى المركزي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول طفلة جثة هامدة.

وبالانتقال وضباط وحدة مباحث مركز منفلوط، تبين وصول «فاطمة.ا.ع»، 7 سنوات، وبسؤال مرافقيها أكدوا أن ذلك نتيجة سقوطها في حفرة الصرف الصحي أثناء استقلالها دراجة نارية خلف شقيقها، وسقطت من خلفه في الحفرة، ما تسبب في وفاتها.

التحري حول الواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة.