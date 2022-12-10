محافظ أسيوط: تقديم سبل الدعم لتنفيذ مبادرات وفعاليات الحرف اليدوية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات والفعاليات الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية، وإحياء ودعم القرى المنتجة، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عامة، وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات، والحفاظ على الهوية التراثية المصرية، من خلال التمكين الاقتصادي للأسر والشباب والفتيات، خاصة الحرفيين منهم، لتمكين الأسر اقتصاديا تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه علي سيد، وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

فتح منافذ ثابتة للحرف اليدوية

وناقش اللقاء، بحسب البيان الصادر عن المحافظة، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بمديرية القوى العاملة والخطة الموضوعة للفترة القادمة، ووجه محافظ أسيوط بتنظيم المزيد من المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة للحرف والسلع والصناعات اليدوية، لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وتدريبات للشباب والفتيات لتعليم الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ عليها من الاندثار، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لاحتياجات تلك الشركات، مطالباً ببذل مزيد من الجهد وتوحيد الجهود بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

الاكتشاف المبكر للمواهب

كما طالب محافظ أسيوط، وكيل وزارة القوى العاملة، باستمرار متابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بمسابقة «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، وكيفية التقديم والمشاركة فيها للنشء من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة، بهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة باكتشاف المواهب وبناء الإنسان المصري وترسيخ هويته، من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، وتساهم في دعم أبنائنا قادة المستقبل، وتوفر لهم المناخ الملائم لهم لإعادة الريادة الثقافية لمصر بكافة قطاعاتها.