مدبولي: إنشاء «مجمع السويس» كمدينة طبية كاملة على غرار قصر العيني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل سيتمّ تطبيقها في المحافظات، والبداية بمحافظة السويس التي ستكون ضمن المرحلة الأولى، مبينًا أنَّ مجمع السويس الطبي سيكون عبارة مدينة طبية كاملة وستكون منشأة على غرار «قصر العيني» بالقاهرة، وهي مستشفى كبير قوامها أكثر من 425 غرفة، منها أكثر من 110 غرف رعاية مركزة، و16 غرف عمليات وحضانات، وأجهزة غسيل كلوي، و65 جهازًا لغسيل الكلى.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقده الآن من السويس، أنَّ المجمع سيكون مدينة طبية بالكامل تخدم محافظات إقليم قناة السويس كله، وبها تدخلات جراحية لعمليات دقيقة مثل جراحات القلب والمخ والأعصاب.

افتتاح المجمع الطبي بالنصف الأول من العام المقبل

وأضاف مدبولي، أنَّ هذا السرح سيتمّ افتتاحه بالنصف الأول من العام المقبل، والأعمال الإنشائية به قد اكتملت، ولكن متبقى توريد الأجهزة الطبية لكي يكون هذا السرح صرحًا طبيًا ضخمًا، مشيرًا إلى أنَّ مراكز الوحدات الصحية وطب الأسرة يتم تطويرها بالكامل لها لكي يتمّ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، إذ تعتمد المنظومة على تأمين الموارد المالية للمنظومة كي لا تتدهور مع الوقت، خصوصًا أنَّ الرئيس وجه بتطبيق المنظومة بمصر على مدار 10 سنوات.