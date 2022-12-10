مصدر مقرب من سيلين ديون: سعيدة برسائل الدعم.. وتركز على التعافي

تلقت النجمة العالمة سيلين ديون آلافا من رسائل الدعم، سواء من جمهورها، أو أصدقائها، بعد ساعات من إعلان إصابتها بمرض عصبي نادر غير قابل للعلاج يدعى «متلازمة الشخص المتيبس»، وهو المتسبب في حالة التشنجات العضلية التي كانت تعاني منها الفترة الأخيرة، مما دفعها إلى تأجيل جولتها الغنائية في أوروبا بسبب التحديات الصحية التي تواجهها حاليا.

وكشفت سيلين ديون عن تفاصيل حالتها المرضية وهي تبكي، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، إلا أن مصدرا مقربا من نجمة الغناء أكد أنها سعيدة بدعم الجمهور لها، قائلا: «سيلين مغمورة ومتأثرة بحالة تدفق الحب والدعم من معجبيها»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

مصدر مقرب من سيلين ديون: تركز على صحتها والتعافي خلال الفترة الحالية

وتابع: «كانت فترة صعبة للغاية عليها، وما زال أمامها طريق صعب لكنها تبذل كل ما في وسعها للتحسن والعودة إلى المسرح ورؤية معجبيها مرة أخرى».

وأكد المصدر أن أبناء المغنية الكندية برفقتها خلال تلك الفترة، «هم دائمًا متواجدون من أجلها، وفي الوقت الحالي تركز سيلين على صحتها وأطفالها».

سيلين ديون تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وقالت سيلين ديون في الفيديو الذي نشرته على «إنستجرام»، أمس، والذي تكشف من خلاله تفاصيل حالتها الصحية: «تم تشخيصي مؤخرًا بحالة عصبية نادرة جدًا تسمى متلازمة الشخص المتيبس، والتي تصيب شخص واحد من بين كل مليون شخص، لسوء الحظ تؤثر هذه التشنجات على كل جانب من جوانب حياتي اليومية، تسبب في بعض الأحيان صعوبات عند المشي وعدم السماح لي باستخدام الحبال الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها».

وأضافت «ديون»: «لدي فريق رائع من الأطباء يساعدوني على التحسن، وأطفالي الأعزاء الذين يدعمونني ويعطونني الأمل».