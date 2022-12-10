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في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. التحالف الوطني يؤكد دعمه لأنشطة المجتمع المدني

كتب:

يسرا البسيوني
02:37 م | السبت 10 ديسمبر 2022
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اهتمامه بالأهداف التنموية والأهلية التي تُخدم على حقوق الإنسان.

مؤسسات المجتمع المدني

أكد التحالف، دعمه الكامل لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الخدمة الطبية الكاملة، وتوفير المواد الغذائية والكساء وتوفير مسكن ملائم، والمشروعات التنموية لكل فرد في كل مكان، دون تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.

الفئات الأولى بالرعاية

أوضح التحالف الوطني، أن مؤسسات المجتمع المدني استطاعت الوصول إلى أكثر القرى والنجوع الأشد احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم الدعم الشامل لهم، وفقًا لخطة تنفيذية تم وضعها تهدف لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال متطوعي كيانات التحالف الوطني.

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بقلم يسرا البسيوني