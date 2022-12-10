التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ11 من قوافل ستر وعافية بالإسماعيلية

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الحادية عشرة من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.

قوافل ستر وعافية

يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأوليى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الخدمات المقدمة للمواطنين

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الانجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري.

مشاركة 15 كيانا في القافلة

شارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مصر الخير - جمعية رسالة) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي

التحالف الوطني للعمل الأهلي

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار ستر وعافية 1 وذلك بقرية أولاد عليوة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة ستر وعافية 2 بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة ستر وعافية 3 أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت قافلة ستر وعافية 4 بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة ستر وعافية 5 قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة ستر وعافية 6 فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقري الطويرات ودندرة بمحافظة قنا.