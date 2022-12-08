عضو التحالف الوطني يوضح جهود التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية

قال أحمد لبيب، عضو التحالف الوطني، إن كل جمعية من الجمعيات الكبرى الشريكة تحت مظلة التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، كان يعمل عمل خيري منفرد، لكن في حالة الانضمام للتحالف، يجري التنسيق على أعلى مستوى بين الجميع في التحالف، ويتم بشكل فعال وقوي في كل التدخلات التي يقوم بها التحالف الوطني.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»: «الدليل الأكبر على ذلك قوافل ستر وعافية، المتواجدة بقوة بكل محافظات الجمهورية، كما يكون التفاعل والمشاركة على الأرض قوية جدا سواء الإجراءات التنسيقية قبل بداية القافلة من قواعد بيانات لابد من دراستها بين أعضاء التحالف، للتأكد أنها غير مكررة، والتأكد أنها تغطي المنطقة بالكامل التي سيزورها التحالف؛ لتقديم الخدمات لأهل هذه القرية».

وتابع: «يتبعها التنسيق أثناء القافلة سواء مع المحافظين أو رؤساء مجالس المدن، ثم على أرض الواقع يكون الشكل رائع للغاية لوجود كل الجمعيات بمختلف الخدمات موجودة بنفس الوقت على الأرض، وتنفذ بكل تنسيق وتناغم بحيث أن كل مواطن يصل إلى كل الخدمات».