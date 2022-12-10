إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بإحدى قرى الفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين في إحدى قرى مركز سنهور بمحافظة الفيوم، وذلك إثر مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي والأسلحة البيضاء.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، ونقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى المركز ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالمشاجرة

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنهور إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشادة كلامية بين عائلتين بجوار البنك الزراعي، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات وجروح متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، واصطحابهم إلى مركز شرطة سنهور، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها.