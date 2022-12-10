إصابة سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيبت ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بطلق ناري حي في الفك السفلي، وذلك في مشاجرة نشبت بين عائلتين، في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وجرى نقلها على الفور إلى المستشفى.

وهرعت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة، حيث سيطرت عليها وضبط طرفيها، واصطحابهما إلى مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في إحدى القرى ووجود مصابة بطلق ناري.

إصابة سيدة بطلق ناري

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش المباحث، وبقيادة الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية أبو جندير، بنطاق المركز، وإصابة «هناء.إ.ب»، 37 سنة، بطلق ناري في الفك السفلي.

نقل المصابة إلى المستشفى

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان المشاجرة ونقل المصابة إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، ثم جرى تحويلها إلى مستشفى الفيوم العام.

القبض على طرفي المشاجرة

وتمكنت قوات الأمن من ضبط بعض أفراد العائلتين طرفي المشاجرة، واصطحابهم إلى مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبادل طرفا المشاجرة الإتهامات، واتهم كل منهما الآخر بالتسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.