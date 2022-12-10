خدمات طبية وعلاج لـ2055 مواطنا ضمن قافلة مجانية في قرية دمشاو هاشم بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية المجانية، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة للكشف المجاني على المواطنين خلال القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقرية دمشاو هاشم التابعة لمركز المنيا، وذلك ضمن المحور الصحي للمبادرة الرئاسية.

تحويل الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات

أشار الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2055 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات متعددة ضمن القافلة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 425 حالة جراحة، 568 حالة أطفال، 288 باطنة، 88 قلب، 99 نساء، 86 أسنان، 180 جلدية، 85 تنظيم أسرة، 236 أنف وأذن وحنجرة، إلى جانب إجراء 148 تحاليل مختلفة، و15 حالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ11 حالة، وتحويل 29 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 148 مترددا وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة.