تأجيل محاكمة 4 قتلوا صديقهم بالفيوم إلى فبراير المقبل للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، وأمانة سر مرقص نبيل أنور، حجز قضية مقتل سائق على يد 4 من أصدقائه لسرقة سيارته، إلى دور الانعقاد المُقبل من شهر فبراير المُقبل، للنطق بالحكم.

ويأتي ذلك بعد إدانة المتهمين بقتل صديقهم بدس السم له، لسرقة سيارته وهاتفه المحمول، ثم تخلصوا من جثته بدفنه في منطقة صحراوية.

السيارة المسروقة كشفت جريمتهم

تعود تفاصيل القضية رقم 32490 جنح مركز الفيوم، إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكنت قوات الأمن بدائرة مركز القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية، من القبض على 3 أشخاص، ومعهم سيارة مبلغ بسرقتها، وتبينّ أنّهم استدرجوا سائق السيارة إلى منزل أحدهم بمحافظة الفيوم، وأنهوا حياته وتخلصوا من الجثة بدفنها في منطقة صحراوية.

القبض على 3 متهمين وفرار الرابع

وتبينّ أنّ وراء ارتكاب جريمة قتل السائق، كلا من «محمد.س.م.م»، 23 سنة، عامل ديلفري مقيم بالقاهرة، و«دسوقي.إ.خ.ع»، 20 سنة، نجار مسلح ومقيم الناصرية، و«إبراهيم.م.إ. ص»، 30 سنة، عامل ومقيم العدوة، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية، و«أحمد.أ.م.ط»، 22 سنة، هارب.

استدراج المجني عليه وقتله

وتبينّ من التحريات واعترافات المتهمين، أنّهم قتلوا صديقهم المجني عليه «عبد الله محمد عثمان»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض جوهرًا سامًا قاموا بدسه له في طعامه قاصدين إزهاق روحه، وذلك لإتمام جريمة أخرى وهي سرقة ممتلكات المجني عليه، وهي سيارة أجرة وهاتف محمول.

المتهمون وزعوا الأدوار في جريمتهم

واعترف المتهمون أنّهم اتفقوا على قتل المجني عليه وسرقته، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى منزله في محافظة الفيوم، وتقابلا مع المتهم الثاني، الذي قام بشراء مادة سامة، ودسها في طعام المجني عليه قاصدين من ذلك قتله للتمكن من سرقة سيارة أجرة مملوكة له.

دفن الجثة في منطقة صحراوية

وعقب ذلك، قاموا بالتخلص من جثة المجني عليه بدفنه في إحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، بمساعدة المتهم الثالث، واستولوا على متعلقاته.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وعقب انتهاء التحقيقات، أحال المحامي العام لمحافظة الفيوم، المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الثالث احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية، وإصدار قرارًا بضبط وإحضار المتهم الرابع وحبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم بحجز الدعوى للنطق بالحكم في فبراير المُقبل.