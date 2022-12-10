«الزراعة» تستعرض تقريرا حول أنشطة المعمل المركزي للنخيل خلال نوفمبر

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أهم الأنشطة التي نفذها المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال أفرعه بالمحافظات المختلفة خلال نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل، إنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم تنفيذ يومي حقل بمحافظتي المنيا، فضلا عن ورشة عمل مشتركة بين المعمل ومعهد بحوث جوز الهند بجمهورية الصين الشعبية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكثيف الدور الإرشادي للمعمل، وتوعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، لافتا إلى تنفيذ تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للارشاد والتدريب.

أيام حقلية حول التغيرات المناخية

واضاف مدير المعمل، أنه تم تنفيذ يومي حقل بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حول التغيرات المناخية وتأثيرها علي النمو والتزهير في نخيل البلح، حيث تم شرح أهمية اختيار الفسائل، وكيفية تجهيز الأرض للزراعة والخدمة السمادية التي يتم إضافتها قبل الزراعة، كذلك تم شرح عدد من الموضوعات للمزارعين حول الاحتياجات الحرارية ودورها في توزيع أصناف البلح، وتوجيه المزارعين إلى زراعة الأصناف العربية ذات صفات الجودة العالية والعائد الاقتصادي الوفير، مثل البرحي والمجدول وغيرها من الأصناف التي تجود زراعتها تحت الظروف المناخية لمحافظة المنيا، فضلا عن أهمية استبدال طرق الري والتسميد التقليدية بالطرق الحديثة مثل الري بالتنقيط حرصا علي ترشيد وتقليل كميه مياه الري المستخدمة.

ورشة عمل مشتركة

وأشار «جاد الله» إلى تنفيذ ورشة عمل مشتركة بين المعمل المركزي للنخيل ومعهد بحوث جوز الهند بجمهورية الصين الشعبية، شارك بها عدد من الباحثين بالمعمل، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، في اطار برتوكول التعاون الموقع بين المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح بجمهورية مصر العربية ومعهد بحوث جوز الهند بجمهورية الصين الشعبية.

وتضمنت الورشة عددا من الموضوعات، أهمها إكثار النخيل عن طريق زراعة الأنسجة النباتية، والري والتسميد في نخيل البلح، ومكافحة آفات وأمراض النخيل تحت الظروف المصرية، ومعاملات ما بعد الحصاد، فضلا عن إنتاج بعض المواد الثانوية من المنتجات الثمرية والغير الثمرية، كذلك برامج التربية في النخيل، واداره مزارع النخيل.