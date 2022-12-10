افتتاح معرض «باب رزق» لذوي الهمم بمشاركة 156 عارضا على شواطئ الإسكندرية

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المعرض الخيري «باب رزق 2» المخصص لذوى الهمم بالمجان، والمقام بشاطىء ذوي الهمم بالمندرة المجاني، بمشاركة أكثر من 156 عارضا من «قادرون باختلاف».

وأكد «الشريف»، أن المعرض يأتي في إطار دعم وتشجيع الحرف اليدوية والاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

مد فترة معرض «باب رزق» بالإسكندرية

وخلال تفقده للمعرض؛ أعلن اللواء محمد الشريف عن مد فترة معرض «باب رزق2» ثلاثة أيام أخرى ليستمر لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم حتى الخميس المقبل، في الفترة من 11 صباحا حتى 7 مساءا، في إطار دعم وتشجيع جميع العارضين من ذوي الهمم.

محافظ الإسكندرية يشيد بمبادرة «باب رزق»

وأكد المحافظ، استمرار تنفيذ المعارض على شواطىء الإسكندرية في إطار مبادرة "باب رزق" الذي أطلقها في ختام موسم الصيف 2022، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العارضين للمشاركة وعرض منتجاتهم خلال الأيام المشمسة في موسم الشتاء.

وأشاد بالنجاح الذي حققه المعرض الخيري «باب رزق 1» الذي أقيم على شاطئ السرايا العام، لدعم الحرف اليدوية وتوفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين بذوي الهمم بالإسكندرية.