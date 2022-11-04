شواطئ الإسكندرية في «الويك إند»: رياضة وصيد بأقل الأسعار

أقبل العديد من مواطنين لقضاء إجازة «الويك إند»، على شواطئ الإسكندرية للتريض والاستجمام والصيد بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن اعتدال حالة الطقس بالإسكندرية والسواحل الشمالية.

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية في بيان عن فتح الشواطئ العامة بالمحافظة بالمجان لجمع المواطنين مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار للشواطئ.

جمال رشاد: فتح الشواطئ مطلب سكندري

وأوضح اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن قرار فتح الشواطئ هو مطلب سكندري قديم كثيرا ما طلبه السكان حبًا في الاستمتاع والاستجمام على الشواطئ فتتميز الإسكندرية بطقس خاص ساحر شتاءا.

تذاكر شواطئ الإسكندرية من 5 إلى 10 جنيهات

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية جميع المواطنين لزيارة الشواطئ والتوجه للبحر بغرض التمشية أو الصيد أو ممارسة الرياضة وذلك بعد فتح 6 شواطئ بالمجان، بالإضافة إلى تنافس باقي الشواطئ بالإسكندرية على تخفيض سعر التذكرة إلى 5 و10 جنيهات.