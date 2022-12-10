ملكة جمال أمريكا تحصد جائزة أفضل فستان بيئي في مرسى علم

فازت الأمريكية «ميا الفيلار» ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمسابقة أفضل فستان بيئي لعروض الأزياء المعاد تدويرها، ضمن فعاليات مسابقة ميس إيكو 2022 المقامة في أحد المنتجعات السياحية على شواطئ مرسي علم بمشاركة 30 فتاة، تمثلن ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات حول العالم؛ بهدف تنشيط وترويج السياحة للمدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم.

مسابقة ميس إيكو في مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مسابقة ميس إيكو بدأت في الرابع من شهر أغسطس الجاري في مرسى علم بمشاركة 30 فتاة، وتشمل مسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية، على رأسها مسابقات اختيار المواهب وعروض الأزياء المعاد تدويرها، والتمثيل والأداء.

ويقام حفل الختام وإعلان اسم الملكة الفائزة بلقب ميس إيكو يوم الاثنين المقبل.

ملكة جمال أمريكا تفوز بمسابقة أفضل فستان بيئي

وأشارت آمال رزق رئيسة اللجنة المنظمة للفعاليات، في بيان صحفي، إلى أن ملكة جمال أمريكا والبيئة للمراهقات فازت بمسابقة الموضة بجائزة أفضل فستان صديق للبيئة في مسابقة ميس ايكو وهو فستان مصنوع من أطباق ورقية قابلة لإعادة التدوير وأغلفة شوكولاته.

وجاءت «سيلست» ملكة جنوب أفريقيا كوصيفة أولى بفستان مصنوعة من أكياس القمامة السوداء وأكياس التسوق البيضاء والمفارش الورقية.

بينما توجت جمال الفلبين «فرانشيسكا» الوصيفة الثانية بفستان يسمى ملكة البحر مستوحى من الشعاب المرجانية، مستخدمة مادة تصلح لإعادة التدوير من المطاط والبلاستيك