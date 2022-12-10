اختيار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة الاثنين.. 30 فتاة من 20 دولة

شهدت مدينة الغردقة تنظيم فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات «مس إيكو»، والتي انطلقت بداية ديسمبر الجاري وتنتهي الاثنين المقبل، على شواطئ جزيرة باراديس، بمشاركة 30 متسابقة من الفلبين ونيجيريا وصربيا وبنما ومروشيوس وروسيا والهند وصربيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ومصر والصين وكمبوديا وبلجيكا وألبانيا وإستونيا وإنجلترا وأمريكا وسلوفينيا وفنزويلا، وذلك بهدف تنشيط السياحة وترويج المقاصد السياحية في مدن البحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم.

ملكات جمال العالم للمراهقات

واستقبلت شواطئ باراديس جنوب الغردقة المتسابقات من 30 دولة، ونفذن برنامجا سياحيا ومسابقة ترفيهية متنوعة، كما التقطن الصور التذكارية لنشرها عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة بالغردقة.

شروط الاشتراك في «مس إيكو»

وكشف محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أنه من بين شروط الاشتراك في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات، أن تكون الفتاة حسنة المظهر، وذات لباقة عالية، وغير متزوجة، ويتراوح عمرها من 15 إلى 20 سنة، وألا يقل طولها عن 165 سم، ويكون الوزن مناسباً مع الطول وفقاً للمعايير الدولية، وتجيد اللغة الإنجليزية، وتكون حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعاليات مسابقة «مس إيكو»

وأوضح الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المسابقة تستمر عدة أيام وتشمل برامج سياحية بمدن الغردقة ومرسى علم وشواطئ البحر الأحمر ورحلات سياحية إلى الجزر البحرية ومناطق ومعالم سياحية لتنشيط السياحة وترويج المقاصد السياحية..

وتتضمن المسابقة فعاليا ثقافية ورياضية وترفيهية، وعلى رأسها مسابقات اختيار المواهب وعروض الأزياء المعاد تدويرها، والتمثيل والأداء، ويقام حفل الختام وإعلان اسم الملكة الفائزة بلقب «مس إيكو» الاثنين المقبل.