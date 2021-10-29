إعلان نتائج مسابقة ملكة جمال العالم من متحف شرم الشيخ الجديد (صور)

قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد، إن المتحف سيشهد ختام فعاليات اختيار ملكة جمال العالم، موضحا أن الحفلة ستبدأ في السابعة من مساء اليوم.

وأضاف «حسانين»، في بيان صحفي، أنه جرى التنسيق بين وزارة السياحة والآثار والشركة الراعية للمسابقة قبل إعلان النتيجة اليوم، مشيرا إلى أن هذا الحدث من أهم الأحداث التي شهدها متحف شرم الشيخ الجديد عام 2021 لأن المتسابقات يمثلون 74 دولة، بالتالي فإن إعلان النتيجة من متحف شرم الشيخ الجديد سوف يتابعه الملايين عبر وسائل الإعلام العالمية، ما يساعد على لفت الأنظار للمدينة، متوقعا أن يزيد الإقبال السياحي خلال الفترة القادمة.

رحلات ترفيهية لملكات الجمال ومسابقات تنافسية

من جانبه، قال حسام الشاعر، الخبير السياحي وصاحب الشركة المنظمة للمسابقة، إن فعاليات اختيار ملكة جمال العالم بدأت يوم 15 أكتوبر الجاري واستمرت حتى أمس، موضحا أنه جرى إعداد برنامجا سياحيا للمتسابقات لزيارة المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن تنظيم رحلة بحرية للمتسابقات داخل خليج العقبة، وزيارة محمية رأس محمد، ومنطقة السفاري بالخناصير.

ولفت إلى أن المتسابقات تنافسن على مدار 15 يوما، في عدة مجالات شملت «الفن، الثقافة، العلوم، الرياضة»، وقامت اللجنة بتقييم المتسابقات خلال تلك الفترة، وسوف تعلن النتائج اليوم من خلال حفل كبير يقام في متحف شرم الشيخ الجديد تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الدول المشاركة في اختيار ملكة جمال العالم

وأوضح «الشاعر»، أن المشاركات في المسابقة بلغ عددهن 74 متسابقة يمثلون 74 دولة مختلفة وجرى اختيار واحدة فقط من كل دولة، موضحا أن الدولة تقوم بتنظيم مسابقة محلية لتحديد ملكة جمال الدولة، لتشارك بعد ذلك في مسابقة اختيار ملكة جمال العالم.