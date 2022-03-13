«الآثار» تشارك في رعاية فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة

استضاف معبد الأقصر، وطريق المواكب الملكية والمعروف إعلامياً باسم طريق الكباش، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمها إحدى الشركات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وتستمر فعاليتها خلال الفترة من 6 إلى 18 مارس الجاري، وتستضيفها مدينة الأقصر.

65 دولة حول العالم تشارك في هذه المسابقة

ويشارك في هذه المسابقة 65 دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم 6 مارس الماضي على مطار القاهرة، ثم أجروا جولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية.

و من المقرر أن تزور المتسابقات خلال الأيام القليلة المقبلة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مدينة القاهرة.

وأوضحت مها جلال عيد، مدير عام التوعية السياحية بالهيئة، أن الهيئة شاركت أيضاً في تقديم تسهيلات في استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطاري القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته المختلفة والمتنوعة.

وتأتي رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري.