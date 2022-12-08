وزير التموين يقر شروط وقواعد إضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا إلى البطاقات

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتوجيه مديريات التموين، بضرورة إخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين التي ينطبق عليها قواعد الفئات الأكثر احتياجا.

ونص قرار وزير التنميون، على أنه نظر لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا، يتم استلام الطلبات من الفئات التالية:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

كما نص قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على أن يقوم المكتب التمويني بتجميع طلبات المواطنين والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، مرفق بها كشوف معتمدة وإسطوانة مدمجة على ألا تزيد البطاقة على 4 أفراد وموضحا بها الآتي:

- اسم صاحب الطلب.

- الرقم القومي.

- رقم البطاقة التموينية.

- عدد أفراد البطاقة.

- الأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

كما نص قرار وزير التموين، على أن ترسل الطلبات والكشوف والمستندات ومرفق بها إسطوانة مدمجة أسبوعيا عن طريق مدير المديرية لديوان عام الوزارة، إلى مكتب مستشار وزير التموين لنظم المعلومات.