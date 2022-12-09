«تضامن كفر الشيخ» تطلق مبادرة لتوفير التغذية السليمة للأطفال الأيتام

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة، مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان «كفالة إطعام»، وتهدف إلى دعم الطفل اليتيم من خلال توفير أبسط احتياجاته وهي الطعام والتغذية السليمة، وذلك لكي ينمو بشكل طبيعي، حيث إن للتغذية دوراً مهماً وأساسيًا لصحة الطفل، وحتى يستطيع جسمه وأعضاوه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم.

تأمين احتياجات الأطفال الأيتام

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن مبادرة «كفالة إطعام» جاءت تأكيدًا على اهتمام الجمعية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ الأشد احتياجًا، من خلال توفير الغذاء الجيد والتغذية السليمة، فضلاً عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأن الجميع خلفهم يدعمونهم ويساعدونهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

الأورمان تضع الطفل اليتيم على رأس أولوياتها

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة «كفالة إطعام» جاءت استكمالاً لما قدمته الجمعية بكفر الشيخ ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عاماً، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، خاصة جانب الطعام، ونجحت في توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في قرى وعزب ونجوع محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن الجمعية تُقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

تسليم 2 مليون و750 ألف كرتونة مواد غذائية للأيتام

وأوضح «شعبان» أن الجمعية، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، قامت على مدار الأعوام السابقة بتسليم مليوني و750 ألف كرتونة مواد غذائية، و30 مليون كيلو لحوم على الأيتام غير القادرين في جميع عزب ونجوع وقرى ومراكز المحافظات المختلفة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم.

كيفية المشاركة في مبادرة «كفالة إطعام»

وأشار «شعبان» إلى أن المواطنين يُمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لمبادرة «كفالة إطعام» بمبلغ 6000 جنيه، أو مبلغ 500 جنيه شهري، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12 شهرًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم «كفالة إطعام» للطفل اليتيم، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت عام 2003، بناءً على اقتراح من أحد المتطوعين من الجمعية، «يوم اليتيم» كمبادرة اجتماعية، وترجمتها على أرض الواقع في أول يوم جمعة من شهر أبريل سنويًا، والذي يُعد فرصة لتسليط الضوء على رعاية وكفالة الأيتام، ولتعريف الرأي العام بأهمية دعم الأيتام، وتوجيه أنظار المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم معنويًا وماديًا.

وتشمل فعاليات الأورمان في احتفالات يوم اليتيم في القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة، استضافة الأطفال الأيتام في أماكن التنزه، وتوزيع الوجبات الجافة والساخنة عليهم، وإتاحة فرص الاستمتاع بالألعاب لهم، فضلاً عن إقامة حفلات الزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات بحضور كبار الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.