ضبط شخص في كفر الشيخ بتهمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الدخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، بسبب ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى البورصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق

وأوضحت وزارة الداخلية، أن ممارسة هذا النشاط مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

20 مليون جنيه

وأشارت الوزارة إلى أن متحصلات نشاطه الإجرامي قدرت بمبلغ قدره 20 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.