كشف ملابسات تداول فيديو لاحتجاز وضرب طالب ووالده في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، تضمن احتجاز أحد الأشخاص بالغربية، والتعدي عليه بالضرب.

وجاء في الفيديو، تضرر أحد الأشخاص من آخرين لقيامهم باستدراجه بدائرة مركز شرطة طنطا، واحتجازه والتعدي عليه بالضرب، وتهديده بـ «فرد محلي» وكلب، كان بحوزتهم، اعتقاداً منهم بقيامه بالتشهير بهم عبر «فيس بوك».

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية، من صاحب مقطع الفيديو «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم، تضرره من 3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليه وعلى نجله «طالب»، بالضرب بالأيدي وإحداث إصابة نجله بجرح، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وأضافوا عدم قيامهم باستدراجه واحتجازه أو تهديده باستخدام أي شيء.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.