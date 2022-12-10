الأمن يداهم مركزا طبيا بالجيزة لإجراء عمليات غير مشروعة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبي لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ضبط 5 عاملين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه وأمكن ضبطه وكذا (عدد 5 عاملين آخرين بالمركزمقيمين بدائرة المركز) كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة - مبلغ مالي حصيلة نشاطه غير المشروع).