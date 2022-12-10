ضبط المتهمين بسرقة جراج سيارات في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من حارس أحد الجراجات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، بأنه حال حراسة الجراج محل عمله فوجئ بأشخاص ملثمين «4 منهم بحوزتهم بنادق آلية» وقام 2 منهم باصطحابه عنوة داخل إحدى الغرف بالجراج، بينما قام باقي المتهمين بالاستيلاء على «2 بلور ضغط هواء - 3 أطقم دبرياج لسيارات النقل الثقيل – 3 ماتور سحب مياه – 5 بطاريات نقل ثقيل - صينية قطرة مقطورة – 2 محبس - 3 كرتونة غيار زيت - 2 ماتور كهرباء - 3 فاز شاشة - جهاز DVR» وتحميلها بسيارة ربع نقل ولاذوا بالفرار.

6 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة

وجرى تشكيل فريق بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «6 عاطلين لـ 5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة»، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية وسابقة عمل اثنين منهم بالجراج محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم «3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - سيارة ملاكي بداخلها 3 كرتونة زيت بها 10 جركن زيت سيارات - قناع)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.