قناة الحياة تستعرض أعمال إنشاء أول وحدة طب أسرة بقرية ميت النور في الغربية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن تواصل العمل لإنشاء أول وحدة صحية لطب الأسرة بقرية ميت النور التابعة لمركز زفتى بالغربية.

وتواصل مبادرة «حياة كريمة» العمل على إنشاء أول وحدة صحية لطب الأسرة بقرية ميت نور التابعة لمركز زفتى بالغربية، وتقام الوحدة على مساحة 1616 مترا مربعا، ومكونة من 3 طوابق، وتقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية للزائرين وتعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، عند بدء تطبيقها في المحافظة.