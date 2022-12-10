سهير رمزي تبدأ تصوير مسلسل «أم البنات» استعدادا لـ رمضان 2023 «صور»

أعلن المنتج محروس المصري عن بدء تصوير أحدث أعماله التلفزيونية مسلسل بعنوان «أم البنات» بأول لوكيشن في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت لينافس به في موسم رمضان المقبل، التي تشارك فيه الفنانة القديرة سهير رمزي.

وأعربت سهير رمزي في بيان، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة المسلسل وتحدثت عن تجسيدها لشخصية تدعى «ليل» وهي أرملة تعول بناتها في حارة شعبية ومصدر دخلها الوحيد هو مطعم صغير داخل هذه الحارة.

وأضافت أنها تأمل أن يحوز الدور والمسلسل على إعجاب المشاهدين، مشيرة إلى أنها واثقة تماما من أن مسلسل «أم البنات» سيكون خطوة مهمة في مسيرتها الفنية.

ومسلسل أم البنات هو بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، وعدد من الفنانين الشباب منهم هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، مستشار اعلامي محمد بدر، مدير تصوير رامي عادل، انتاج رمسيس للإنتاج الفني – للمنتج محروس المصري، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

قصة مسلسل أبو البنات

وتدور قصة مسلسل أبو البنات لسهير رمزي حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الايام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من إحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الأعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟.

وصرح محروس المصري منتج العمل فى بيان، أنه سعيد بالتعاقد مع فنانة قديرة بحجم سهير رمزي في دور هو الأول بالنسبة لها على الشاشة الصغيرة وعلى العكس تماما عما قدمته طوال تاريخها فقد اشتهرت بأدوار الفتاة الجميلة الغنية أما دورها بمسلسل «أم البنات» سيكون مفاجأة لكل جمهورها.