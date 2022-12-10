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قناة الحياة تستعرض مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية نهطاي في الغربية

كتب:

محمد متولي
05:41 م | السبت 10 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار العمل في إنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفل بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بالغربية.

وتواصل مبادرة «حياة كريمة»، العمل على إنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفل بقرية نهطاي، التابعة لمركز زفتى بالغربية، ويقام المركز على مساحة 600 متر مربع، ومكون من طابقين، وبه حضانتان وفصل لمحو الأمية، وغرفة للتخاطب والتأهيل المهني، كما يقدم خدمات لذوي الهمم.

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بقلم محمد متولي