ضبط المتهم بالترويج لأدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر عبر «فيس بوك»

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بإنشاء صفحة على «فيس بوك» للترويج لأدوية وعقاقير منشطة مجهولة المصدر، بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على «فيس بوك» للترويج لبيع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر، محظور تداولها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، جرى استهدافه وضبطه، وتبين أنه مندوب ومسؤول عن مكتب ومخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعثر بحوزته على 613 عبوة متنوعة لأدوية وعقاقير منشطة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص «جار تحديده وضبطه»، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.