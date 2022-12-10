أحمد العوضي بـ«الزي الصعيدي» في كواليس مسلسل «ضرب نار».. صورة

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير باقي مشاهده في مسلسل «ضرب نار» الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 والذي يتجدد من خلاله اللقاء مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل «اللي ملوش كبير».

كشف الفنان أحمد العوضي عن أول صورة له من داخل كواليس تصوير مسلسل ضرب نار، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وظهر في الصورة بالزى الصعيدي.

أحمد العوضي بالزى الصعيدي

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة كاشفا عن اسم الشخصية التي يقدمها خلال أحداث المسلسل قائلا: «الكوماندا جابر أبو شديد ابن سوهاج والخزنداريه حق الرجال ميباتش، ضرب نار».

أبطال مسلسل «ضرب نار»

يذكر أن مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد وسهير رشدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكان قد قدما الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مؤخرا مسلسل اللي ملوش كبير وحققا من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا.