أحمد العوضي يشوق جمهوره لدوره في دراما رمضان 2023: «راجعلكم بالكوماندا»

كشف الفنان أحمد العوضي عن الملامح العامة لدوره في مسلسله الجديد الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

تفاصيل مسلسل أحمد العوضي

ونشر العوضي صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: «بعد الخديوي راجعلكم بالكوماندا چابر أبو شديد، ابن سوهاج والخزندارية وخط النار، حق الرجال ميباتش إن بات الحق مات على الجد دايما».

تجربة العمل الصعيدي الأول

ويخوض أحمد العوضي تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره مع السيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج مصطفى فكري، وذلك لرغبته في خوض منطقة تمثيلية جديدة عليه لم يتطرق إليها مسبقا، إذ يعقد حاليا جلسات عمل مع ياسمين والسيناريست والمخرج للاستقرار على الخطوط العريضة واختيار باقي الأبطال تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتغيب الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز عن المشاركة في سباق دراما رمضان الماضي رغم نجاحهما في مسلسل اللي مالوش كبير، الذي عرض في سباق دراما رمضان قبل الماضي، وحازت أحداثه وأداء أبطاله على إعجاب الجمهور والنقاد آنذاك.

وشارك في بطولة اللي مالوش كبير، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض، أحمد الرافعي، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور والنقاد وقت عرضه وطالب البعض بجزء ثانٍ منه وقت العرض.