من «بوجي» لـ عامل النظافة.. أحمد العوضي يتبع مبدأ «جبر الخواطر على الله»

«جبر الخواطر على الله»، هذا هو المبدأ الذي يتبعه الكثيرون لرفع الظلم أو المعاناة عن إنسان أو حتى أي مخلوق آخر، فالراحمون يرحمهم الرحمن، هذا المبدأ سار عليه النجم أحمد العوضي، والذي لاقى إشادات واسعة بعد موقفه الإنساني مع محمد، عامل النظافة، الذي تم طرده من أحد محال الكشري الشهيرة بسبب ملابسه، حيث وجَّه الفنان الدعوة له لتناول وجبة العشاء معه، أمس السبت، داخل أحد محال السمك، ووفَّر له وظيفة داخل المحل نفسه.

وحاز اهتمام أحمد العوضي بحالة عامل النظافة على إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد انتشار قصة الأخير على نطاق واسع، حيث كتب أحد المتابعين «مفيش أجمل في الدنيا من إنك تفتح باب رزق لإنسان»، وكتب آخر: «جبر الخواطر عظيم.. ربنا يجبر بخاطرك».

أحمد العوضي يجبر بخاطر «بوجي»

ولم يكن هذا الموقف هو الأول لـ العوضي في جبر خواطر محبيه، حيث سبق واستقبل الشاب حسام بوجي، ضحية التنمر، الذي أعلن عبر جريدة «الوطن» عن رغبته في مقابلة العوضي باعتبار أن الأخير واحد من النجوم المفضلين لديه، وبالفعل استجاب الأخير لرغبة «بوجي» في اليوم نفسه.

أحمد العوضي يدعم موهبة غنائية

وقبل أشهر عدة، حرص أحمد العوضي على دعم موهبة غنائية جديدة لشاب التقاه صدفة في الشارع، وسجَّل فيديو معه نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليه قائلاً: زي ما وعدتك نزلتهالك عندي.. ربنا يوفقك يا محمد.

وفي لفتة إنسانية، استجاب أحمد العوضي لرغبة سارة أحمد في زيارتها بعد علمه بتبني «الوطن» لحالتها بحكم أنها مريضة الورم العضلي الليفي منذ 12 عاما.

واحتفل العوضي بعيد ميلاد سارة داخل غرفتها بالمستشفى بحضور أفراد أسرتها، حيث أحضر لها «تورتة» وظل يغني لها في محاولة منه لرفع روحها المعنوية.