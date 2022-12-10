مدربة طفولة: لا توجد سن معينة للحضانة.. ويجب تأهيل الطفل قبلها بـ6 أشهر

قالت شيماء علي، مدربة طفولة وأسرة، إنه لا توجد سن معينة للحضانة، لأن لكل أسرة ظروفها الخاصة، فهناك بعض الأمهات تضطر للعمل بعد الولادة بـ3 أشهر لسداد التزاماتها المالية، وأخريات تتاح لهن الفرصة لتربية أبنائهن، ويبدأن توجيه الطفل للحضانة بعد عمر سنة على الأقل ليختلط بالأطفال ويكتسب المعرفة.

الطفل يجب أن يؤهل قبل التحاقه بالمدرسة بـ6 أشهر

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «DMC»، أن الطفل يجب أن يؤهل قبل التحاقه بالمدرسة بـ6 أشهر على الأقل، ليكون مدركا للمشاركة والاستماع ومهارات التعامل مع الآخرين في غياب والدته، لافتة إلى أن دور الأهل يكمن في اختيار الحضانة المناسبة ومقارنة الحضانات ببعضها البعض وسؤال الآخرين للتأكد من أن الحضانة مناسبة لأطفالها وتوفر لهم الأمان.

مراجعة جميع التعليقات حول الحضانة

وأشارت إلى أنه يجب مراجعة جميع التعليقات حول الحضانة، مع الاطلاع على برنامج الحضانة والتأكد من عدد العاملين وسعة الفصل الدراسي الواحد، للتأكد من أن الطفل ستتاح له الفرصة لتلقي الرعاية اللازمة، مع متابعة ولي الأمر لسلوكيات الطفل بعد دخول الحضانة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.