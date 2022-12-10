فرحة كبرى في الإسكندرية بعد فوز المغرب على البرتغال بكأس العالم

أجواء حماسية عاشتها كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير التابعة لجامعة الإسكندرية، خلال إذاعة مباراة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، التي انتهت منذ قليل، حيث خصص الدكتور محمد بلال عميد الكلية، شاشة عرض بالكلية في بادرة لدعم المنتخب المغربي وتوفير احتياجات الطلاب في جو مناسب بعيدا عن أي تجمعات خارجية.

وحضر عدد من الطلاب في توقيت مبكر قبل المباراة وبحضور عميد الكلية الذي شارك الطلاب تشجيع أسود الأطلس، وسط حماس كبير في ظل تقدم المنتخب المغربي بهدف، آملين أن يستطيعوا تجاوز البرتغال، وهو ما تحقق بفوز المنتخب المغربي ليلاقي الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا بعد قليل، في مباراة نصف النهائي.

عيد الكلية عن إذاعة مباراة المغرب والبرتغال: تجربة جيدة

وقال الدكتور محمد بلال، عميد الكلية لـ«الوطن»، إنه حرص على التواجد مع الطلاب كونها أبناءه ليس مجرد علاقة علمية فقط، فالتجمع حول كرة القدم أمر مميز بالتحديد وإن كان هناك تكاتف على تشجيع منتخب عربي شقيق، مؤكداً أنها تجربة جيدة يأمل في تكرارها مرة أخرى.

إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 في المدينة الشبابية

وأوضح أنه كان قد تقرر مسبقاً إذاعة مباريات كأس العالم قطر 2022 في المدينة الشبابية في أبو قير منذ بدء البطولة، إلا أنه تقرر إذاعة مباراة المغرب والبرتغال ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 لكافة الطلاب وليس فقط للقائمين في المدينة الشبابية.