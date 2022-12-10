«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة لدعم ذوي الهمم.. «منظومة متكاملة»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» في تقرير لها، جهود الدولة في ملف ذوي الهمم، وتلبية كل احتياجاتهم بتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، بالمبادرات والتوجيهات الرئاسية التي لاقت إشادة الكثيرين في الفترة الماضية.

وجاء في التقرير، أن الدولة أنشأت المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، إضافة إلى تقديم الأجهزة التعويضية وإجراء العمليات لهم على نفقة الدولة.

منظومة كاملة من الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم

كما أضاف التقرير، تقديم منظومة كاملة من الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم وافتتاح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إطلاق تطبيق «انطلق» لتمكينهم من التعرف على الأماكن، وتوفير منحة لتدريب 2000 شخص على استخدام الحاسب الآلي.

ميكنة عمليات صرف المعاشات

كما سلط التقرير الضوء على ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوصيل المعاشات إلى بيوت أصحاب الهمم دون تكاليف إضافية، وتدشين بوابة «تمكين» كبوابة رسمية للتواصل مع أصحاب الهمم، وتنفيذ خطة استراتيجية لدمجهم بمدارس التعليم العام.