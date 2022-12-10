«حماة الوطن» بالمنيا ينظم جلسات الحوار الوطني «المنتج المحلي طوق النجاة»

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، اليوم السبت، مؤتمر الحوار الوطني تحت عنوان «المنتج المحلي طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية»، ضمن سلسلة لقاءات على مستوي الجمهورية.

عُقد اللقاء بمكتبة مصر العامة بحضور الدكتور أحمد فاروق الجهمي القائم بأعمال أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، اللواء هشام بشر أمين التنظيم، أشرف كمال الأمين العام المساعد، وائل حسين أمين الشباب، وعدد من قيادات الحزب والأمناء المساعدين، وأساتذة جامعات، وخبراء اقتصاد ومستثمرين.

تنمية وتوطين الصناعة المحلية

وقال الدكتور أحمد فاروق الجهمي القائم بأعمال أمين عام حزب حماة الوطن بالمنيا، إن قضية الأزمة الاقتصادية تشغل الحكومة المصرية، وطوق النجاة الحقيقي يتمثل في تنمية المنتج المحلي، فهناك أزمات عنيفة ومتتالية ضربت الاقتصاد العالمي على مدار 4 سنوات، ومنها جائحة كورنا والتغير المناخي، والأزمة الروسية الأوكرانية، لذا كان لزاما العمل على دعم وتوطين الصناعية المصرية المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة المحلية والحد من الاستيراد الذي يؤثر على العملة المحلية ويتسبب في عجز في ميزان المدفوعات.

وقال اللواء هشام بشر أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالمنيا، إن الحوار الوطني والصالون الثقافي الذي عقده الحزب تناول عدة محاور أبرزها بحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال دعم المنتج المحلي بمحافظة المنيا، لذا تم دعوة خبراء ورجال أعمال ومستثمرين للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر، حيث تم التركيز على كيفية استغلال الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها محافظة المنيا لتوفير عملة صعبة وتقليص نسبة البطالة، واستغلال الموارد الطبيعية التي توجد في المحافظة مثل الرخام والحجر الجيري، وكيفية استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات ومصانع لتوفير فرص عمل جيدة وأيضا توفير عملة صعبة للبلاد.

تقليص عمليات الاستيراد من الخارج

وقال الدكتور أحمد موسي، رئيس قسم الجغرافيا ووكيل كلية الآداب بالمنيا، إن ندوة المنتج المحلي طوق النجاة، بحثت حلول ومقترحات للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال تدعيم الصناعة فهي قاطرة التنمية في مصر وهي مصدر الأساسي للدخل القومي وإضافة عملة صعبة وتغطية احتياجات السوق المحلي لتقليص عمليات الاستيراد من الخارج التي تستنزف العملة الصعبة، فالاهتمام بالصناعة يحقق تنمية وطفرة كبيرة للاقتصاد الوطني.