إصابة 5 أشخاص في انقلاب تاكسي واصطدام سيارة نقل برصيف في المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة تاكسي بالطريق الدائري بالقرب من قرية ماقوسة، فيما اصطدمت سيارة «لوري» برصيف كوبري الأخصاص العلوي بمدينة المنيا.

اصطدام سيارة لوري برصيف كوبري الأخصاص

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة لوري بالرصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أعلى كوبري الأخصاص العلوي في مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من أحمد محمود، 22 عاما، مقيم ببني سويف، أحمد شريف، 23 عاما، مقيم بمحافظة أسوان، وتم نقلهما إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج العلاج، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة تاكسي بالطريق الدائري

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا بلاغا من مأمور مركز الشرطة، بانقلاب السيارة رقم «2371 ن هـ ل»، تاكسي، بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم السائق، ويدعى محمد حسن، 28 عاما، مقيم بقرية طهنشا، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.