18 سيارة تشارك في السيطرة على حريق استوديو تصوير شهير بشبرامنت

دفعت الحماية المدنية بالجيزة، بـ18 سيارة إطفاء وخزانات مياه للسيطرة على حريق هائل نشب فى استوديو داخلي بمنطقة شبرامنت بالجيزة، ويجري الآن إطفاؤه بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد وفيات أو إصابات، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

ورد للواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطار من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل استوديو داخلي «أمواج» بمنطقة فرع كامل بدائرة القسم، على الفور انتقل إلى مكان الحريق المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس.

بلاتوهات خشبية بها معدات تصوير

وبالانتقال والفحص، تبين أن الاستوديو ملك المدعو أحمد بلال على مساحة ألف متر، عبارة عن هنجر بداخله بلاتوهات خشبية بها معدات تصوير، يتم السيطرة والإطفاء بمعرفة الدفاع المدني بـ18 سيارة إطفاء ولا يوجد مصابون أو وفيات حتى الآن، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.