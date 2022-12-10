اندلاع حريق هائل داخل استوديو تصوير شهير في شبرامنت

تصاعدت النيران داخل استوديوهات تصوير بطريق شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة، وتم إبلاغ الحماية المدنية بالجيزة التي انتقلت وتجري الآن السيطرة على النيران منعًا لامتدادها.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بلاغًا من مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب باستوديو تصوير واقع بفرع كامل شبرامنت جنوب الجيزة.

فرض كردونا أمنيا

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وقوات الشرطة وفرضت كردونا أمنيا بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وجارٍ محاولات القوات لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

ندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر

وقررت جهات التحقيق ندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات في الحريق، وسرعة سؤال مالك الاستوديو، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.