تفاصيل حريق شبرامنت.. تدمير 3 استديوهات دون وقوع إصابات

في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بدأ تصاعد الأدخنة في معانقة السماء، عندما اندلعت النيران في استوديوهات شركة سينمائية بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، في مشهد مرعب عاشه المتواجدون في محيط النيران المشتعلة، وبعده انكشفت تفاصيل حريق شبرامنت، حينما هرعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.

تفاصيل حريق شبرامنت.. تدمير 3 استديوهات

بحسب التحريات التي أشرف عليها اللواء، عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، التي أوضحت تفاصيل حريق شبرامنت، أن الحريق اشتعل بـ3 استوديوهات خشبية خالية تابعة لشركة العدل جروب، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق بعد مواجهة مع النيران استمرت لأكثر من 120 دقيقة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه

وأشارت التحريات الأولية لمعاينة الحريق، إلى أن مساحة الأرض التي تقام عليه الاستوديوهات الخشبية خالية تابعة لشركة العدل جروب، على مساحة 5 أفدنة، وعبارة عن استوديوهات ديكورات خشب محاطة بالكثير من الأشجار، ويقوم الآن رجال الحماية المدنية بأعمال التبريد حتى لا تجدد النيران مرة أخرى، كما انتدبت الجهات المختصة المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه.

قبل الاشتباك مع الحريق فصل التيار عن المباني

حول هذه الوقائع المتماثلة في الحرائق التي تنشب في جميع المناطق، تواصلت «الوطن» مع اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، للحديث عن كيفية التعامل مع النيران في الأماكن المليئة بالأخشاب، ما قد تساعد على الاشتعال وانتشار النيران، أن فريق الحماية المدنية جهز وسائل إنذار مرئية ومسموعة، بواسطة حساسات الدخان والحريق، وأن أعمال استخدام المياه في إطفاء الحرائق التي من المؤكد أنها هي الوسيلة الرئيسية المستخدمة في كل الحالات، يجب قبل الاشتباك مع الحريق فصل التيار عن المباني .

نصائح للمواطنين في مواجهة الحريق

ولفت «عبد الظاهر» إلى أن هناك حالة لا ينصح فيها استخدام المياه أثناء الحريق وهي حريق السيارات بيكون بديل المياه البودرة الجافة.