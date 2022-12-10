أبرز المعلومات عن الراحل صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

يشيع جثمان الراحل الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

والدكتور صلاح فضل، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو ناقد أدبي، ومترجم وأكاديمي، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن»، أبرز المعلومات عن الراحل، وفقا لما نشر سابقا عن سيرته عبر الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية:

- مولود في قرية شباس الشهداء بمحافظة كفر الشيخ في عام 1938م.

- حصل على ليسانس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962م، عمل معيدًا بالكلية ذاتها، منذ تخرجه حتى عام 1965م.

- أُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على الدكتوراه من جامعة مدريد المركزية عام 1972م، عمل في أثناء البعثة مدرسًا للأدب العربي والترجمة بجامعة مدريد منذ عام 1968م حتى عام 1972م.

- عمل بعد عودته أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ثم أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974م حتى عام 1977م. أنشأ خلال وجوده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 1975م.

- عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979م حتى آخر حياته.

تولى العديد من المهام، منها مستشارًا ثقافيًّا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا، منذ عام 1980م حتى عام 1985م، ثم عميدًا لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985م حتى عام 1988م. كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

كما انتُدب لتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير 2002م حتى مارس 2003م.

وكان لصلاح فضل نشاط أكاديمي وثقافي واسع في مصر وخارجها؛ كما كانعضو المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو شعبتي الثقافة والأدب.

مستشار مكتبة الإسكندرية منذ عام 2003م، وعضو بالمجمع العلمي المصري عام 2005م.

اختير مستشارًا للصياغة في لجنة الخمسين للدستور عام 2014م.

وللدكتور صلاح فضل مؤلفات عديدة أثرت المكتبة العربية وزودت الباحثين برؤى جديدة في الشعر والمسرح والرواية، منها:

«تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي، ظواهر المسرح الإسباني، عوالم نجيب محفوظ»

نشاطه بمجمع اللغة العربية

انتُخب الدكتور صلاح فضل عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003م، وهو صاحب مشروع كبير لتطوير العمل بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه ونشر رسالته، وقد قدَّمه إلى مجلس المجمع، وصدر له قرار وزاري بتكليفه قائمًا بعمل رئيس مجمع اللغة العربية منذ نوفمبر 2020م.

صلاح فضل:

- جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997م.

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000م.

- جائزة النيل في الآداب عام 2018م.