دار الكتب والوثائق القومية تنعى صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

نعت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، والرئيس الأسبق لدار الكتب والوثائق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

من هو صلاح فضل

وُلد صلاح فضل عام 1938، بمحافظة كفر الشيخ وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة عام 1962، ونال الدكتوراة في الآداب من جامعة مدريد عام 1972، وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي.

عمل أستاذًا للأدب والنقد، بعد عودته إلى مصر، بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية.

وترأس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في الفترة من 8 يناير 2002 إلى 20 مارس 2003.

انتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة النيل في الآداب.