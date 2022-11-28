حوار مجتمعي بقرى منشأة القناطر للاستماع لطلبات المواطنين ضمن «حياة كريمة»

عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي مع أهالي قرى «أم دينار والرهاوي وكفر حجازي والاخصاص والقشلانة»، بالقليوبية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول ما يريدون تنفيذه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي من المقرر أن يبدأ العمل بمركز منشاة القناطر في يناير 2023.

إنهاء مشروعات الصرف الصحي وإنشاء المدارس

وأبدى الحضور ترحيبهم بمثل هذه الجلسات وطرحوا العديد من المقترحات التي يرغبون في تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة والتي تركزت على إنهاء مشروعات الصرف الصحي وإنشاء مدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية خاصة بقرية «القشلانة»، وكذا إنهاء رصف وإصلاح جميع الطرق المؤدية للمركز من الخارج والداخل.

وطمأن حسام صلاح ممثل مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة الأهالي بأن ما يريدونه سيتم تحقيقه من خلال المبادرة، في حضور متطوعي المبادرة وسكرتير عام مركز ومدينة منشأة القناطر ورئيس الوحدة المحلية لكفر حجازي وسكرتير عام الوحدة وممثلي العمل الأهلي والعمل العام بالقرى المشار إليها وعدد كبير من رجال ونساء وشباب القرى.

ماراثون City Run بمدينة أسوان

وعلى صعيد آخر، شارك فريق مؤسسة «حياة كريمة» في ماراثون City Run المقام بمدينة أسوان الذي ينظمه نادي سيتي كلوب الرياضي وبرعاية مؤسسة حياة كريمة.

وأقيم ماراثون حياة كريمة بحضور مسؤولي شركة سيتي كلوب ونائب محافظ أسوان أحمد شعبان ووكيل وزارة الشباب والرياضة ناصر سليم ونائب رئيس جامعة أسوان لؤي سعد الدين نصرت.