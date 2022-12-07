«حياة كريمة» تستمع لطلبات أهالي «العياط» في حوار مجتمعي لقرى الجيزة

نظمت مبادرة «حياة كريمة»، جلسة حوار مجتمعي بقرى «جرزا»، التابعة لمركز العياط في الجيزة، ضمن قرى المرحلة الثانية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

وجاءت جلسة الحوار المجتمعي بحضور الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة، وعمرو عوض منسق مركز العياط، والدكتور محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط، وعدد كبير من متطوعي المؤسسة بمركز العياط، فضلا عن العُمد والقيادات الطبيعية بالقرى المذكورة.

رصد جميع الاحتياجات

وبدأ الدكتور أحمد شعيب، حديثه بالتأكيد على أهمية دور الحوار المجتمعي في رصد جميع الاحتياجات ثم استعرض جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص، فضلا عن توضيح جميع تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

الرد على مطالب وشكاوى المواطنين

وفتح عمرو عوض، باب الحوار مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم أثناء الجلسة، وتم الرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها، واتخاذ إجراءات بالفعل لحل بعضها خلال الجلسة في حضور رئيس مجلس المدينة.

وتم حصر جميع المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية، وتنفيذها داخل إطار المبادرة، كما ذكر الدكتور محمود فؤاد، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لإنجاح المبادرة القومية حياة كريمة.